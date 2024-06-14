Лидирующие СМИ Туркменистана пишут об азербайджанской компании AZCHEMCO

Компания AZCHEMCO готова наладить в Туркменистане производство жидких удобрений и агрохимикатов по собственной технологии.

Компания AZCHEMCO готова наладить в Туркменистане производство жидких удобрений и агрохимикатов по собственной технологии.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Turkmenporta, посвященной планам и проектам азербайджанской компании AZCHEMCO в Туркменистане.

"При наличии у компании AZCHEMCO необходимой технологии мы вместе с нашими туркменскими партнерами можем наладить производство жидких удобрений в Туркменистане. Инвестируя в новые производства в братской стране, компания планирует производить удобрения на основе жидкого азота и карбамида, а также серы", - сказал вице-президент компании AZCHEMCO Рифат Султан-заде, выступая в рамках форума "TESC 2024", проходящего в Ашхабаде.

Он также заявил, что компания AZCHEMCO готова предложить свою технологию по переработке серы, получаемой из природного газа, и превращения ее в сырье для производства компании, учитывая огромные запасы природного газа в Туркменистане и большие объемы его добычи.