Латвийский депутат: "Миссия AzTV достойна одобрения"

Депутат от правящей партии Латвийского Сейма (парламента), экс-министр охраны окружающей среды и регионального развития Роман Наудиньш на своей странице в социальной сети поделился мнением о ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (АзТВ).

Как сообщает Report, он отметил, что АзТВ взяло интервью у его деда Идриса, азербайджанца по национальности:

"Азербайджанское телевидение – АзТВ, прибыв сегодня в Латвию из дружественного нам Азербайджана, взяло интервью у меня и даже у моего деда - азербайджанца Идрис-бея.

Я впервые увидел подобную инициативу от Азербайджанского телевидения. Это очень интересная миссия. Должен отметить, что в последнее время в эфире АзТВ прослеживаются очень позитивные перемены и мы, за пределами Азербайджана, внимательно следим за вашими передачами. Посвящать различным народам мира интересные программы, фокусировать внимание общественности на актуальных мировых проблемах, приумножать количество друзей Азербайджана - это миссия, достойная одобрения. Желаю вам удачи на этом ответственном поприще!"

Отметим, что дед Р.Наудиньша Идрис Ибрагимов, родом из Сиязанского района Азербайджана, переехал на постоянное место жительства в Латвию. Сам Роман Наудиньш известен как активный политический деятель в Латвии, а также в масштабе Европейского Союза.