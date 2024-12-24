Кямаля Мамедова: Журналист должен уметь писать на любую тему

16:48

Главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова считает, что журналист должен уметь писать на любую тему.

Как сообщает Report, об этом она сказала на встрече со студентами Медиа-школы Report.

"Многие начинающие журналисты, почему-то, остерегаются темы политики. Молодые журналисты считают политику чем-то страшным и пугающим. Хотя на самом деле это направление может быть по-своему увлекательным и интересным. С другой стороны, профессиональный журналист должен уметь писать на любую тематику", - отметила Мамедова

Она подчеркнула, что журналистика требует постоянного развития и обучения:

“Журналисты каждый день учатся чему-то новому. Они всегда видят ту самую новость, которую обычный человек может и не заметить. При огромном потоке информации важно уловить именно то, что имеет значение. При этом повестка дня является важным фактором для публикации новости. Информация должна быть написана понятным языком, доступным для понимания всей аудитории", - сказала главный редактор 1news.az.