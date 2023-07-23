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Корреспондент портала EU Analytics: Трудности, с которыми сталкиваются СМИ, связаны с темпами изменений

Корреспондент портала EU Analytics: Трудности, с которыми сталкиваются СМИ, связаны с темпами изменений На Шушинском глобальном медиафоруме были затронуты очень большие вопросы. Есть определенные вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются СМИ. Я думаю, что они связаны с темпами изменений.
Медиа
23 июля 2023 г. 18:58
Корреспондент портала EU Analytics: Трудности, с которыми сталкиваются СМИ, связаны с темпами изменений

На Шушинском глобальном медиафоруме были затронуты очень большие вопросы. Есть определенные вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются СМИ. Я думаю, что они связаны с темпами изменений.

Как сообщает Report, об этом заявил корреспондент портала EU Analyst Ник Пауэлл.

"Меня особенно беспокоит финансирование СМИ. Люди склонны доверять разным источникам новостей. Это означает, что провайдерам приходится бороться все больше и больше, чтобы продолжать предоставлять точную и непредвзятую отчетность", - сказал Н.Пауэлл.

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Версия на азербайджанском языке "EU Analytics" portalının müxbiri: "Medianın üzləşdiyi bəzi çətinliklərin həlli dəyişiklik tempi ilə bağlıdır"

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