Компания ANS повторно подала в суд на Национальный совет телевидения и радио

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Независимая вещательная и медиа компания ANS обратилась в суд с повторным иском против Национального совета телевидения и радио (НСТР). Как сообщает Report, ANS обратилась в Сабаильский районный суд с требованием аннулировать постановление от 14 января 2014 года.

Ранее компания уже обращалась в суд с иском на НСТР. Иск был удовлетворен Бакинским Административно-Экономическим Судом №1. Однако НСРТ не согласился с постановлением суда и обратился в Бакинский апелляционный суд, который заявил, что компания должна обращаться не в Бакинский Административно-Экономический Суд №1, а в соответствующий районный суд. После этого компания обратилась в Сабаильский суд, в районе которого находится административное здание НСРТ. Иск будет рассмотрен в ноябре.

Отметим, что на заседании НСРТ от 14 января 2014 года было рассмотрено дело по факту нарушения компанией ANS требований законодательства в сфере телерадиовещания. НСРТ сделал заявление о том, что 10 января 2014 года в программе "Адам ичинде", транслируемой на канале в 16.30, в грубой форме были нарушены требования статей 32.0.1, 32.0.9 и 35.11 закона "О теле- и радиовещании", а также статьи 2.4 "Об особых правилах, запрещающих показ программ без указания возрастного ценза, наносящих вред физическому, умственному и моральному развитию детей и подростков, в том числе программ, содержащих эротику и насилие". Согласно этим нарушениям компании ANS было сделано предупреждение.

Напомним, что случай с "изгнанием джинна" в программе "Адам ичинде", которая транслировалась на телеканале ANS 10 января 2014 года в 16.30, вызвал резонанс в прессе и соцсетях.