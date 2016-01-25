Известный ведущий ​ATV подал жалобу в связи с судебным решением в отношении ANS

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Судебная тяжба между известным телеведущим независимой телерадиокомпании Azad Azərbaycan (ATV) Илькином Гасани и телекомпанией ANS продолжится в Бакинском апелляционном суде.

Как сообщает Report, апелляционная жалоба будет рассмотрена 28 января под председательством судьи Джамили Сафиевой.

Отметим, что летом 2015 года Илькин Гасани написал на странице Facebook оскорбительные комментарии в адрес телеканала ANS. Из-за этого статуса компания ANS подала в суд на ведущего и выдвинула требование о возмещении материального и морального ущерба в результате нарушения субъективных прав организации и ее сотрудников.

Насиминский районный суд частично удовлетворил жалобу. И.Гасани в соцсетях попросил прощения у телекомпании ANS. Однако не согласившись с решением, телеведущий обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.