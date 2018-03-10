Избраны председатель и члены правления Совета прессы - СПИСОК

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На VII съезде Совета прессы (СП) Азербайджана избран председатель совета.

Как сообщает Report, Афлатун Амашов путем голосования в очередной раз избран председателем СП.

Кроме того, по результатам голосования, в правление Совета вошли 11 журналистов (Афлатун Амашов, Вугар Рагимзаде, Умуд Рагимоглу, Рашад Меджид, Айдын Гулиев, Акиф Ашырлы, Рауф Арифоглу, Эльчин Мирзабейли, Айнур Джамалгызы, Бахтияр Садыгов, Бахадин Газиев), 7 представителей общественности (Вугар Сафарли, Мушфиг Алескерли, Агиль Аббас, Джаваншир Фейзиев, Хикмят Бабаоглу, Ильхам Исмаилов, Ядигар Мамедли), 5 представителей информационных ресурсов интернета (Вусаля Махиргызы, Азер Хасрат, Нияз Нифтиев, Рахман Гаджиев, Анар Иманов).

Съезд продолжает свою работу.