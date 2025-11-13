Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Итальянская Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ

    • 13 ноября, 2025
    • 01:44
    Итальянская Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ

    Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, аргументировав это наличием в нем "спорных утверждений".

    Как передает Report, об этом ТАСС заявили в российском МИД.

    В ведомстве отметили, что фиксировали в последние месяцы рост "и без того большого количества фейков о России".

    "Чтобы хоть как-то остановить этот поток лжи, предложили одной из ведущих газет Италии - Corriere della Sera - взять эксклюзивное интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Редакция газеты с энтузиазмом согласилась, направила объемные вопросы к интервью, на каждый из которых министр дал исчерпывающий ответ. Текст был подготовлен оперативно. Можно было публиковать. Но издание отказалось от размещения ответов Лаврова на свои же вопросы", - указали в МИД.

    Газета аргументировала свое решение тем, что слова Лаврова "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений".

    В российском ведомстве действия Corriere della Sera посчитали "вопиющей цензурой".

