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Историк Натиг Мамедзаде: "Арцах" - одна из исторических областей Албании

Историк Натиг Мамедзаде: "Арцах" - одна из исторических областей Албании "Арцах" - одна из исторических областей Албании и не имеет никакого отношения к армянам.
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31 марта 2023 г. 16:21
Историк Натиг Мамедзаде: Арцах - одна из исторических областей Албании

"Арцах" - одна из исторических областей Албании и не имеет никакого отношения к армянам.

Как передает Report, об этом историк, политический обозреватель и ведущий научный сотрудник Института истории НАНА Натиг Мамедзаде заявил в интервью Гамиду Гамидову в передаче "Поговорим?".

Он отметил, что при этом существует несколько версий происхождения данного слова.

"Самой убедительной является то, что слово "Арцах" раньше называлось "Ərsak". Здесь слова "Sak" означает скифов. Оно нашло очень широкое употребление, в том числе и в топонимах", - сказал он.

Гость также ответил на вопросы о том, кто такие азербайджанцы, об обучении в русском секторе, армянах и хаях, Тифлисе, Иране, Южном Азербайджане, войне в Украине и о многом другом.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTarixçi Natiq Məmmədzadə: “Artsax” Albaniyanın tarixi bölgələrindən biri olub”
Версия на английском языке ВидеоHistorian Natig Mammadzade: “Artsakh” - one of historical regions of Caucasian Albania

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