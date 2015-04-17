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    ​Информсовет СНГ представляет фотовыставку "70 лет Победы" - ФОТО

    На выставке представлено более 90 фотографий

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Более 90 снимков из фотоархивов информационных агентств стран Содружества представлены на сайте: www.ania-news.info/exhibition70/index.html.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выставка создана по решению Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) на основе фотолетописи, сохранившейся в архивах.

    Фотографии времен Великой Отечественной рассказывают о боях на фронтах, о партизанском движении, о работе тыла для снабжения красноармейцев всем необходимым для Победы, о детях, сменивших своих родителей у станков на заводах и фабриках. На снимках представлены и фотографии мемориалов, где собираются ветераны, чтобы почтить память однополчан.

    Напомним, что Информсовет СНГ объединяет ведущие информационные агентства Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и России. 

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