Информационному агентству Trend исполняется 21 год

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Информационному агентству Trend сегодня исполняется 21 год.

Как сообщает Report, независимое информационное агентство Trend основано в 1995 году. На базе агентства действует Совет экспертов Trend в составе около 40 известных независимых экспертов из региона и западных стран. В 2010 году Trend принят в члены Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

В 2006-2007 годах агентство избрано "Лучшей компанией в сфере СМИ" в Азербайджане.

Информагентство Trend также награждено национальной премией Brand Award Azerbaijan в номинации "Агентство эксклюзивной информации года".

В число информационных партнеров Trend входят такие ведущие поставщики международных новостей, как Deutsche Welle (Германия), Xinhua (Китай), Cihan (Турция), госагентство IRNA (Иран), РИА Новости (Россия), РосБизнесКонсалтинг (Россия), Afghan Voice Agency (Афганистан), Yonhap (Южная Корея), GeoHotNews (Грузия), Maghreb Arab Press (Марокко), Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА, "Ховар" (Таджикистан), BTA (Болгария), Укринформ (Украина), Казинформ (Казахстан), Montsame (Монголия), Agerpress (Румыния), SANA (Сирия), Жахон (Узбекистан), Кабар (Кыргызстан), ELTA (Литва) и многие другие.

Коллектив информагентства Report поздравляет всех своих коллег в Trend и желает им дальнейших успехов.