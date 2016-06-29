Информационное агентство Report удостоено диплома за освещение "Формулы-1"

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Операционная компания "Бакинское городское кольцо" (БГК) наградила Информационное агентство Report дипломом и памятным подарком.

Награды представлены в связи с плодотворной деятельностью агентства во время Гран-при Европы "Формулы-1", который проходил в Баку впервые.

В дипломе, подписанном председателем БГК, министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым, отмечается большая заслуга Report в информировании общественности о Гран-при Европы и освещении связанных с соревнованием работ на высоком уровне.

Напомним, что агентство Report представило общественности оперативную и полную информацию о подготовке к Гран-при Европы, фото и репортажи о Бакинском городском кольце и участниках соревнования, интервью, статьи с мероприятий, а также о самих соревнованиях, состоявшихся 17-19 июня. Новости на азербайджанском, русском и английском языках со ссылкой на Report публиковали также ведущие мировые СМИ.