Информационное агентство Report отмечает 11-летие

Информационному агентству Report, входящему в состав Global Media Group, исполняется 11 лет со дня начала деятельности.

ИА Report начало работу в онлайн-медиа пространстве в 2014 году с учетом благоприятных условий, созданных в Азербайджане для деятельности свободной прессы, а также с целью улучшения доступа общественности к новостным интернет-ресурсам и обеспечения ее более полной информацией о масштабных проектах и престижных мероприятиях, в которых участвует наша страна.

Выпуская новости на азербайджанском, русском и английском языках, агентство на протяжении 11 лет оперативно освещает самые важные события в Азербайджане и мире в сфере политики, экономики, общества, спорта, культуры и других областях, завоевало широкую аудиторию читателей.

С первых дней своей деятельности агентство ставило целью оперативное информирование читателей о самых значимых событиях в стране и за рубежом, подготовку аналитических материалов о социально-политических и экономических процессах, публикацию эксклюзивных интервью, комментариев и заявлений по актуальным темам, а также освещение крупных мероприятий в Азербайджане и мире в формате новостей, фото- и видеорепортажей.

Report сегодня является надежным источником информации и для всех местных сайтов. В настоящее время многочисленные авторитетные местные и зарубежные СМИ ежедневно публикуют эксклюзивные материалы Report.

Особое место в деятельности агентства занимает информирование общественности Азербайджана и мира о великой Победе нашей страны в Отечественной войне, о процессах в послевоенный период, а также о восстановительных и инфраструктурных проектах, реализуемых на освобожденных территориях. Для оперативного информирования читателей новости и комментарии, публикуемые на сайте Report.az, круглосуточно переводятся на русский и английский языки.

В настоящее время корреспондентские пункты Report действуют по всей стране, особое внимание уделяется подготовке материалов о социально-экономическом развитии регионов. Наряду с этим, бюро агентства, работающие в Турции, США, Франции, Грузии, Украине, России, Казахстане, а также по странам Европейского Союза, оперативно освещают важнейшие события в этих государствах, процессы, направленные на развитие двусторонних отношений с Азербайджаном и деятельность азербайджанской диаспоры.

Агентство продолжает вносить вклад в подготовку журналистов в Азербайджане. С целью подготовки профессиональных кадров в медиа-сфере и ознакомления молодых журналистов с современными тенденциями в мировой прессе, в 2018 году при агентстве была создана Медиа-школа Report. Если в первые годы прием в школу проводился только на азербайджанском языке, то сегодня обучение ведется и на русском языке. На сегодняшний день обучение в медиа-школе завершили 19 групп. Благодаря современным методам преподавания и развитию практических навыков, многие молодые журналисты начинали свою карьеру в агентстве Report и других СМИ страны.

Report.az регулярно оказывает информационную поддержку крупным международным и местным мероприятиям.

Агентство также активно работает в социальных сетях, где имеют широкую аудиторию. Сегодня официальные страницы Report действуют на всех основных платформах. За последние годы YouTube-канал Report.az приобрел особую популярность среди зрителей, и число его подписчиков превысило 120 тысяч.

В последние годы информационное агентство Report также заявило о себе в сфере документального кино. Снятые агентством документальный фильм "Parabüzən" и художественно-документальная картина "Ходжалы. Последняя свадьба..." получили особое признание зрителей.