Илья Варламов в гостях у Гамида Гамидова: Баку изменился до неузнаваемости

Баку является примером перемен в постсоветской республике.

Баку является примером того, как город может измениться до неузнаваемости.

Как сообщает Report, об этом журналисту Гамиду Гамидову в новом выпуске программы "Поговорим?" сказал российский блогер Илья Варламов.

"Баку представляет большой интерес с точки зрения наблюдения за тем, как может город измениться до неузнаваемости. Когда сюда попадаешь, здесь от наследия советской архитектуры мало что осталось. Остались какие-то отдельные памятники, которые отреставрировали и сохранили, но в целом город абсолютно не советский и меньше всего напоминает постсоветскую историю", - сказал он.

В ходе своего интервью, блогер также рассказал о причине приезда в Баку, войне в Украине, позиции россиян по этому вопросу, а также отношении Запада.

Помимо этого Варламов также выразил свое мнение о возможном "распаде России", о том "что будет после Путина", его желании "воссоздать СССР" и многом другом.