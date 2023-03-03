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Илья Варламов в гостях у Гамида Гамидова: Баку изменился до неузнаваемости

Илья Варламов в гостях у Гамида Гамидова: Баку изменился до неузнаваемости Баку является примером перемен в постсоветской республике.
Медиа
3 марта 2023 г. 16:33
Илья Варламов в гостях у Гамида Гамидова: Баку изменился до неузнаваемости

Баку является примером того, как город может измениться до неузнаваемости.

Как сообщает Report, об этом журналисту Гамиду Гамидову в новом выпуске программы "Поговорим?" сказал российский блогер Илья Варламов.

"Баку представляет большой интерес с точки зрения наблюдения за тем, как может город измениться до неузнаваемости. Когда сюда попадаешь, здесь от наследия советской архитектуры мало что осталось. Остались какие-то отдельные памятники, которые отреставрировали и сохранили, но в целом город абсолютно не советский и меньше всего напоминает постсоветскую историю", - сказал он.

В ходе своего интервью, блогер также рассказал о причине приезда в Баку, войне в Украине, позиции россиян по этому вопросу, а также отношении Запада.

Помимо этого Варламов также выразил свое мнение о возможном "распаде России", о том "что будет после Путина", его желании "воссоздать СССР" и многом другом.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHəmid Həmidovun qonağı olan İlya Varlamov: “Bakı tanınmaz dərəcədə dəyişib”
Версия на английском языке ВидеоIlya Varlamov tells Hamid Hamidov: 'Baku has changed beyond recognition'

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