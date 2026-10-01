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    Ильхам Алиев: Достоверность информации должна стать показателем качества информационной среды

    Медиа
    • 01 октября, 2026
    • 10:45
    Ильхам Алиев: Достоверность информации должна стать показателем качества информационной среды

    Сегодня мир переживает сложный период, характеризующийся стремительно меняющимися геополитическими реалиями, растущими вызовами безопасности, коренными трансформациями в сфере медиа.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Глава государства отметил, что в цифровой век, когда сталкиваются различные интересы и взгляды, любая распространяемая информация обладает потенциалом влиять на отношения между обществами и государствами.

    "Медиа, которые освещают происходящие процессы и доводят их до общества, являются силой, способной влиять на формирование общественного мнения, взаимное доверие и понимание, диалог и возможности сотрудничества. Широкое распространение дезинформации, создание ложной информации и материалов с использованием технологий искусственного интеллекта напрямую влияют на уровень общественного доверия. В условиях стремительного роста роли социальных сетей и цифровых платформ в информационном пространстве возрастают и подотчетность СМИ и возложенная на них ответственность. Все это еще больше повышает требования к профессионализму и объективности медиаинститутов, делая необходимым формирование общей информационной ответственности", - говорится в обращении.

    По словам президента, достоверность информации должна стать показателем качества не только профессиональной журналистики, но и информационной среды в целом.

    "В этой связи важное значение имеет укрепление сотрудничества между государственными структурами, медиасубъектами, цифровыми платформами, журналистами, исследователями и гражданским обществом. Повышение медиаграмотности и ответственное применение новых технологий также являются важными условиями создания устойчивых основ доверия", - добавил глава государства.

    Ильхам Алиев Медиа Искусственный интеллект (ИИ) Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    İlham Əliyev: Etibarlı məlumat informasiya mühitinin keyfiyyət göstəricisinə çevrilməlidir
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