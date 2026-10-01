Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА

Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА, расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-членами в области СМИ и совершенствованию механизмов обмена информацией.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящего в Баку на тему "Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире".

"Партнерские связи, сформировавшиеся за последние годы между различными медиаструктурами, а также участие представителей СМИ из государств-членов СВМДА в международных мероприятиях в сфере медиа, проводимых в Азербайджане, создали условия для практического сотрудничества в этом направлении", - подчеркнул глава государства.