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    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА

    Медиа
    • 01 октября, 2026
    • 10:44
    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА

    Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА, расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-членами в области СМИ и совершенствованию механизмов обмена информацией.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Медиафорума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящего в Баку на тему "Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире".

    "Партнерские связи, сформировавшиеся за последние годы между различными медиаструктурами, а также участие представителей СМИ из государств-членов СВМДА в международных мероприятиях в сфере медиа, проводимых в Азербайджане, создали условия для практического сотрудничества в этом направлении", - подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев Медиа Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    İlham Əliyev: Azərbaycan AQEM çərçivəsində media və kommunikasiyanın inkişafına xüsusi diqqət ayırır
    Ilham Aliyev: Azerbaijan pays special attention to development of media and communication area within CICA
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