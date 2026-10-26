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    В Британии из-за последствий шторма "Боэло" два человека погибли, двое пострадали

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 13:49
    В Британии из-за последствий шторма Боэло два человека погибли, двое пострадали

    Два человека погибли в результате последствий шторма "Боэло", обрушившегося на Великобританию.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

    Сообщается, что 60-летний мужчина погиб после того, как на него упало дерево в шотландском Думфрисе. Также мужчина в возрасте около 20 лет умер на севере Лондона после того, как дерево упало на его автомобиль.

    Кроме того, двух женщин доставили в больницу после того, как на них упало дерево в Аберфелде.

    Отмечается, что в результате шторма улицы оказались затопленными, а без электроснабжения остались 800 тыс. домов.

    Шотландия, некоторые районы Северной Ирландии и север Англии больше всего пострадали от ветра и дождя в течение выходных.

    Штормовое предупреждение Ограничения в энергоснабжении Великобритания
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