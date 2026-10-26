В Британии из-за последствий шторма "Боэло" два человека погибли, двое пострадали
Другие страны
- 26 октября, 2026
- 13:49
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Два человека погибли в результате последствий шторма "Боэло", обрушившегося на Великобританию.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.
Сообщается, что 60-летний мужчина погиб после того, как на него упало дерево в шотландском Думфрисе. Также мужчина в возрасте около 20 лет умер на севере Лондона после того, как дерево упало на его автомобиль.
Кроме того, двух женщин доставили в больницу после того, как на них упало дерево в Аберфелде.
Отмечается, что в результате шторма улицы оказались затопленными, а без электроснабжения остались 800 тыс. домов.
Шотландия, некоторые районы Северной Ирландии и север Англии больше всего пострадали от ветра и дождя в течение выходных.
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В Британии из-за последствий шторма "Боэло" два человека погибли, двое пострадалиДругие страны