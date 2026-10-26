НПО Азербайджана призвали президента Ирана обеспечить образование на азербайджанском языке

Неправительственные организации Азербайджана обратились с открытым письмом к президенту Ирана Масуду Пезешкиану, призвав обеспечить азербайджанцам, проживающим в Иране, возможность получать образование на родном языке.

Как сообщает Report, авторы обращения предложили организовать преподавание азербайджанского языка в школах Ирана, открыть учебные заведения с обучением на азербайджанском языке и подготовить педагогические кадры.

Обращение подписали руководители 55 НПО.