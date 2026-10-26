НПО Азербайджана призвали президента Ирана обеспечить образование на азербайджанском языке
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 13:49
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Неправительственные организации Азербайджана обратились с открытым письмом к президенту Ирана Масуду Пезешкиану, призвав обеспечить азербайджанцам, проживающим в Иране, возможность получать образование на родном языке.
Как сообщает Report, авторы обращения предложили организовать преподавание азербайджанского языка в школах Ирана, открыть учебные заведения с обучением на азербайджанском языке и подготовить педагогические кадры.
Обращение подписали руководители 55 НПО.
Azərbaycan QHT-ləri İran Prezidentinə müraciət edib
Azerbaijani NGOs send open letter to Iranian president
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