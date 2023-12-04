Ильгар Велизаде: Сейчас о геополитике говорят все, кому не лень

Все больше людей, далеких от геополитики, стремятся о ней рассуждать.

Все больше людей, далеких от геополитики, стремятся о ней рассуждать.

Как передает Report, об этом политолог Ильгар Велизаде сказал на встрече со студентами Медиа-школы Report.

По его словам, зачастую некоторым политологам свойственно представлять картину мира в том свете, в каком его хотят представить определенные политические круги. В результате, незнакомые с ситуацией люди принимают картину за реальность.

"Сейчас о геополитике говорят все, кому не лень...Для того, чтобы владеть объективной информацией, необходимо общаться с различными экспертами, иметь свои эксклюзивные источники ", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Он добавил, что ведущие мировые державы создают свои геополитические доктрины, стараясь распространить их влияние.

"Различные доктрины внедряются через СМИ. Западные страны задают тон всей массовой информации, и мы становимся частью того, что внедряется нам извне через медиа", - подытожил И. Велизаде, призвав журналистов быть особенно бдительными в своей профессии.

Азербайджанский политолог, публицист Ильгар Велизаде окончил Географический факультет Бакинского Государственного Университета по специальности экономическая и социальная география, имеет степень доктора философии по экономике. Первую статью опубликовал в 1993 году. За пределами Азербайджана первые публикации И.Велизаде стали появляться с 1999 года. Их основные темы: региональная политика, этноконфликтология, геоэкономика.