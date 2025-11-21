Haber Global получил пять наград на международном конкурсе в Анкаре

Турецкий телеканал Haber Global удостоен пяти наград на 28-м Международном конкурсе новостей Zoom в Анкаре, посвященном теме "Газа в объективе камеры".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, телеканал получил высокие оценки сразу в нескольких категориях за профессиональное освещение событий в Сирии.

Особое признание получили репортажи, подготовленные в связи с государственным переворотом в Сирии 8 декабря 2024 года. За работу в категории "Дрон-съемка" награду получили руководитель отдела разведки телеканала Мюджахит Топчу и оператор Сердар Алтынтепе.

В категории "Прямой эфир" были отмечены репортер Мехмет Алтунышик и оператор Чагры Чалышкан за сюжет "Возвращение домой" - о сирийцах, спустя годы вернувшихся в свои родные места.

Кроме того, специальной награды удостоился журналист Юнус Эмре Шахбендероглу за материал "Первая молитва в мечети Омейядов".