    Haber Global получил пять наград на международном конкурсе в Анкаре

    Медиа
    • 21 ноября, 2025
    • 14:56
    Haber Global получил пять наград на международном конкурсе в Анкаре

    Турецкий телеканал Haber Global удостоен пяти наград на 28-м Международном конкурсе новостей Zoom в Анкаре, посвященном теме "Газа в объективе камеры".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, телеканал получил высокие оценки сразу в нескольких категориях за профессиональное освещение событий в Сирии.

    Особое признание получили репортажи, подготовленные в связи с государственным переворотом в Сирии 8 декабря 2024 года. За работу в категории "Дрон-съемка" награду получили руководитель отдела разведки телеканала Мюджахит Топчу и оператор Сердар Алтынтепе.

    В категории "Прямой эфир" были отмечены репортер Мехмет Алтунышик и оператор Чагры Чалышкан за сюжет "Возвращение домой" - о сирийцах, спустя годы вернувшихся в свои родные места.

    Кроме того, специальной награды удостоился журналист Юнус Эмре Шахбендероглу за материал "Первая молитва в мечети Омейядов".

