Haber Global: Армения все еще уклоняется от подписания мирного соглашения с Азербайджаном

Несмотря на то, что с момента окончания последней войны между Азербайджаном и Арменией прошло уже около четырех лет, Ереван все еще уклоняется от подписания мирного соглашения.

Несмотря на то, что с момента окончания последней войны между Азербайджаном и Арменией прошло уже около четырех лет, Ереван все еще уклоняется от подписания мирного соглашения.

Как передает Report, об этом говорится в передаче, вышедшей в эфир на турецком телеканале Haber Global.

Было отмечено, что Армению обнадеживают ее союзники. С одной стороны, Франция, а с другой - европейские структуры, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), в одностороннем порядке поддерживают Армению, демонстрируя антиазербайджанскую позицию, и создают условия для ее уклонения от подписания мирного соглашения.

В программе также подчеркивается, что азербайджанский народ ответил на внешнее давление массовым участием в выборах и поддержкой Президента Ильхама Алиева.