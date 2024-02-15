О нас

Haber Global: Армения все еще уклоняется от подписания мирного соглашения с Азербайджаном  

Haber Global: Армения все еще уклоняется от подписания мирного соглашения с Азербайджаном   Несмотря на то, что с момента окончания последней войны между Азербайджаном и Арменией прошло уже около четырех лет, Ереван все еще уклоняется от подписания мирного соглашения.
Медиа
15 февраля 2024 г. 08:52
Haber Global: Армения все еще уклоняется от подписания мирного соглашения с Азербайджаном  

Несмотря на то, что с момента окончания последней войны между Азербайджаном и Арменией прошло уже около четырех лет, Ереван все еще уклоняется от подписания мирного соглашения.

Как передает Report, об этом говорится в передаче, вышедшей в эфир на турецком телеканале Haber Global.

Было отмечено, что Армению обнадеживают ее союзники. С одной стороны, Франция, а с другой - европейские структуры, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), в одностороннем порядке поддерживают Армению, демонстрируя антиазербайджанскую позицию, и создают условия для ее уклонения от подписания мирного соглашения.

В программе также подчеркивается, что азербайджанский народ ответил на внешнее давление массовым участием в выборах и поддержкой Президента Ильхама Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Haber Global: Armenia still avoiding signing peace treaty with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Haber Global: Ermənistan Azərbaycanla sülh masasına oturmağa məcburdur

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
14 февраля 2024 г. 19:13
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
14 февраля 2024 г. 18:30
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
14 февраля 2024 г. 18:23
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
14 февраля 2024 г. 18:23
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
14 февраля 2024 г. 18:18
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
14 февраля 2024 г. 18:01
Президент Азербайджана: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы
Президент Азербайджана: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы
14 февраля 2024 г. 17:59
Президент: Если Армения не изменит свое законодательство, то мирного договора не будет
Президент: Если Армения не изменит свое законодательство, то мирного договора не будет
14 февраля 2024 г. 17:48
Президент: Сколько бы покровителей ни было у Армении, никто не может нас остановить
Президент: Сколько бы покровителей ни было у Армении, никто не может нас остановить
14 февраля 2024 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi