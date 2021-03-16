Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса

Занимал должность главного редактора газеты "Республика" с 1995 года

Скончался главный редактор газеты "Республика" Теймур Ахмедов.

Как стало известно Report, Т.Ахмедов скончался в возрасте 90 лет от коронавируса.

Т.Ахмедов занимал должность главного редактора газеты "Республика" с 1995 года и вплоть до своей кончины.

Ахмедов Теймур Акпер оглу родился 25 декабря 1930 года. Среднюю школу окончил с отличием и продолжил образование на факультете филологии Азербайджанского государственного университета (ныне БГУ).

В 1965-1968 гг. работал завотделом в редакции журнала "Азербайджан", с 1968 года - старший научный сотрудник Института языка и литературы Академии наук, занимал другие должности.

За большие заслуги был награжден почетной грамотой президиума Верховного совета Азербайджана, премией им. академика Юсифа Мамедалиева и медалями, удостоен почетного звания "Интеллигент года", медалью "Терегги".

За длительную эффективную деятельность в сфере журналистики Азербайджана в 2020 году награжден орденом "Шохрат".

Аллах рехмет элесин!