Главред газеты Hürriyyət арестован сроком на один месяц

Главный редактор газеты Hürriyyət Вугар Тофиг оглу Мамедов арестован в административном порядке сроком на один месяц.

Главный редактор газеты Hürriyyət Вугар Тофиг оглу Мамедов арестован в административном порядке сроком на один месяц.

Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что в Управлении вне-уголовного производства ведомства было проведено расследование по факту размещения главным редактором газеты Hürriyyət Мамедовым Вугаром Тофиг оглу и Мамедовым Эльнуром Теймур оглу информации, запрещенной к распространению в интернет-информационном ресурсе, в нарушение требований Закона Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации".

В связи с установленными правонарушениями было начато производство по статье 388-1.1.1 (размещение в информационном ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети информации, запрещенной к распространению, или непресечение распространения такой информации) Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Решением суда Вугар Мамедов и Эльнур Мамедов были арестованы в административном порядке сроком на один месяц.