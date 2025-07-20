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Глава Qazcontent: Креативность и критическое мышление - главные преимущества журналиста перед ИИ

Глава Qazcontent: Креативность и критическое мышление - главные преимущества журналиста перед ИИ Глава Qazcontent: Креативность и критическое мышление - главные преимущества журналиста перед ИИ
Медиа
20 июля 2025 г. 11:13
Глава Qazcontent: Креативность и критическое мышление - главные преимущества журналиста перед ИИ

С развитием технологий искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью медиасферы, и задача журналистов — не конкурировать с ним, а эффективно использовать его возможности в своей профессиональной деятельности.

Как передает корреспондент Report, об этом заявила председатель правления Qazcontent Айна Задабек, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.

"С искусственным интеллектом конкурировать невозможно. Наша задача - учиться работать с ним, использовать его потенциал и одновременно усиливать ценность традиционной журналистики. Мы должны стремиться к развитию так называемой сверх-журналистики — когда человеческий подход, аналитика, креативность и критическое мышление становятся главными преимуществами", — подчеркнула она.

Задабек также отметила, что с развитием ИИ некоторые профессии в сфере медиа, такие как переводчики, специалисты по социальным медиа или контент-менеджеры, могут со временем трансформироваться или вовсе исчезнуть.

Однако останутся востребованными те навыки, которые ИИ заменить не способен — креативность, оригинальность, способность различать искусственное и синтетическое.

"Искусственный интеллект не может создать нечто, что сравнится с оригинальностью человеческого мышления и творческим подходом. Это наше главное преимущество", — подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Fəsil Qazcontent: Yaradıcılıq və tənqidi düşüncə - jurnalistin süni intellekt qarşısında əsas üstünlükləridir

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