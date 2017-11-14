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    Глава политического отдела представительства Евросоюза посетил агентство Report

    Денис Даниилидис ознакомился с деятельностью агентства и его коллективом

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Глава политического отдела представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Даниилидис посетил агентство Report. 

    Как сообщает Report, вначале Д.Даниилидис ознакомился с деятельностью агентства и его коллективом. 

    Затем состоялась его встреча с главным редактором агентства Мурадом Алиевым. На встрече главный редактор предоставил подробную информацию об агентстве. М.Алиев, заявив о важности сотрудничества Азербайджана и Европейского союза, выразил готовность освещения событий, происходящих в странах ЕС, а также мероприятий, организованных представительством этой структуры в Азербайджане.

    Д.Даниилидис в свою очередь отметил готовность представительства ЕС сотрудничать с азербайджанскими СМИ.

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