Глава MEDİA: Указ президента о льготной ипотеке не имеет ничего общего с "третьим зданием"

“Подписанный президентом соответствующий указ охватывает всех журналистов, которые соответствуют установленным требованиям, и этот указ не имеет ничего общего со зданием, которое условно называют ”третьим зданием".

“Подписанный президентом соответствующий указ охватывает всех журналистов, которые соответствуют установленным требованиям, и этот указ не имеет ничего общего со зданием, которое условно называют ”третьим зданием".

Об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов в ответ на вопрос Report о судьбе третьего здания, построенного для журналистов.

На вопрос может ли это здание на ипотечных условиях быть передано журналистам, А.Исмаилов ответил: "Упомянутые проекты - это совершенно не связанные друг с другом проекты, у нас нет какой-либо информации о здании. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что не существует никаких правовых и логических оснований для того, чтобы связывать подписанный указ с этим зданием", - подчеркнул он.