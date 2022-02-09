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Глава MEDİA: Указ президента о льготной ипотеке не имеет ничего общего с "третьим зданием"

Глава MEDİA: Указ президента о льготной ипотеке не имеет ничего общего с "третьим зданием" “Подписанный президентом соответствующий указ охватывает всех журналистов, которые соответствуют установленным требованиям, и этот указ не имеет ничего общего со зданием, которое условно называют ”третьим зданием".
Медиа
9 февраля 2022 г. 20:15
Глава MEDİA: Указ президента о льготной ипотеке не имеет ничего общего с третьим зданием

“Подписанный президентом соответствующий указ охватывает всех журналистов, которые соответствуют установленным требованиям, и этот указ не имеет ничего общего со зданием, которое условно называют ”третьим зданием".

Об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов в ответ на вопрос Report о судьбе третьего здания, построенного для журналистов.

На вопрос может ли это здание на ипотечных условиях быть передано журналистам, А.Исмаилов ответил: "Упомянутые проекты - это совершенно не связанные друг с другом проекты, у нас нет какой-либо информации о здании. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что не существует никаких правовых и логических оснований для того, чтобы связывать подписанный указ с этим зданием", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA-nın rəhbəri: "Prezidentin güzəştli ipotekayla bağlı fərmanının “üçüncü bina” ilə heç bir əlaqəsi yoxdur" - EKSKLÜZİV

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