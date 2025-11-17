Глава Euronews: Азербайджан - это страна для инвестиций, визитов и партнерства

Азербайджан - это страна для инвестиций, визитов и партнерства, которая предлагает огромные возможности для инвестиций и сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Euronews Педро Варгас Давид на церемонии открытия офиса телеканала в Баку.

По его словам, именно так сегодня должен смотреть на Азербайджан весь мир. "Для меня здесь приходят на ум три слова: инвестировать, посетить и сотрудничать", - отметил он.

Педро Варгас Давид подчеркнул, что Азербайджан открывает новые возможности для иностранных инвесторов, в частности благодаря своей инфраструктуре, географически важного положения.

"Нам нужен Азербайджан для собственной энергетической безопасности, а также потому, что страна открывает сектора, которые ранее не были доступны для иностранных инвестиций. Сейчас - правильный момент смотреть на страну, которая полностью суверенна и предлагает огромные возможности", - сказал он.

Он также отметил стратегическую роль Азербайджана в международных транзитных коридорах, включая активное использование воздушного пространства страны для маршрутов между Европой и Азией.

Глава Euronews уделил внимание туристическому потенциалу страны: "Азербайджан это страна, которую нужно открывать. Все знают о жемчужине Баку, но в Азербайджане множество других удивительных мест. Мы рады работать с новыми горнолыжными курортами, чтобы туристы со всего мира знакомились с Азербайджаном".

По словам Варгаса Давида, Азербайджан - страна, которая выстраивает отношения со всеми, и этот подход созвучен философии Euronews. "Мы базируемся здесь, и отсюда расширили свое присутствие через Каспийское море, открыв офисы в Казахстане и Узбекистане".

Он также поздравил Азербайджан с присоединением в качестве полноправного участника консультативных встреч глав государств Центральной Азии, назвав это важной вехой для страны.