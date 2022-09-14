Генпрокуратура: Руководитель интернет-канала Səda TV арестован

Руководитель интернет-канала Səda TV арестован.

Руководитель интернет-канала Səda TV арестован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела в Следственном управлении Генеральной прокуратуры в отношении обвиняемых Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова были выявлены незаконные действия заместителя директора ООО Səda TV и фактического руководителя одноименного интернет-канала Эльнура Шукюрова.

14 сентября Эльнуру Шукюрову было предъявлено обвинение по статье 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица - торговля авторитетом) УК АР и по решению Бинагадинского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.