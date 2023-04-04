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Журналист Гамид Гамидов провел лекцию для украинских студентов

Журналист Гамид Гамидов провел лекцию для украинских студентов Азербайджанский журналист, медиа-директор Global Media Group Гамид Гамидов провел лекцию для студентов и преподавателей украинского Сумского Государственного Университета.
Медиа
4 апреля 2023 г. 17:24
Журналист Гамид Гамидов провел лекцию для украинских студентов

Азербайджанский журналист, медиа-директор Global Media Group Гамид Гамидов провел лекцию для студентов и преподавателей украинского Сумского Государственного Университета.

Как передает Report, в рамках онлайн-встречи Гамид Гамидов выступил на тему "Украинско-азербайджанское сотрудничество в медиа-секторе в условиях военного времени".

Модератором мероприятия выступила куратор украинско-азербайджанских проектов, журналист Марина Гончарук.

Открывая онлайн-встречу кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Сумского Государственного Университета Анатолий Гончаренко рассказал про интересные страницы истории украинско-азербайджанского диалога, отметил важность коммуникации студентов с лидерами общественного мнения в Азербайджане, что позволит им больше узнать про дружественный народ, который всячески поддерживает Украину.

Гамид Гамидов рассказал о том, как развивается сотрудничество между Азербайджаном и Украиной в сфере медиа и журналистики, отметив, что этот процесс интенсифицировался и развивается более продуктивно в последние годы.

Медиа-директор Global Media Group рассказал про опыт Азербайджана в борьбе с дезинформацией, а также о работе с международными медиа-площадками в военное время. "Во время карабахской войны 2020 года украинцы узнали про многих азербайджанских экспертов, журналистов, должностных лиц, которые выступали с комментариями в украинских СМИ, и у нас также есть интерес к информации от лидеров мнений украинского общества. Думаю, что сотрудничество между экспертной средой и журналистами наших стран построено в первую очередь на личных контактах и практической деятельности, совместных и системных проектах", - отметил Гамид Гамидов.

Он также ответил на вопросы студентов и преподавателей, которые интересовались геополитической ситуацией вокруг Азербайджана.

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