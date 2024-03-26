Гамид Гамидов прокомментировал антиазербайджанские заявления Соловьёва в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Совет по прессе Азербайджана сделал заявление в связи с последними высказываниями российского пропагандиста Владимира Соловьева касательно теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Совет прессы Азербайджана сделал заявление в связи с последними высказываниями российского пропагандиста Владимира Соловьева касательно теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Как передает Report , об этом говорится в сюжете канала Baku TV.

Своим экспертным мнением на эту тему поделился известный журналист Гамид Гамидов.

"Напомним, что Соловьев, акцентируя внимание на том, что владельцами "Крокус Сити Холла" являются азербайджанцы, также утверждал, что среди задержанных преступников есть граждане нашей страны. В документе указывается, что российский пропагандист своими намеками осуществил информационную провокацию в отношении Азербайджана", - говорится в материале.

"Мы прекрасно знаем, кто такой Соловьев. Армянофил и человек, который ненавидит абсолютно все, что связано с Азербайджаном. Такие заявления делать нельзя, тем более, если ты это делаешь в эфире, тем более, если ты известная личность, тем более, если ты журналист. Поэтому это недопустимо. Повторяю еще раз, я уверен, что это было сделано намеренно. Он прекрасно понимает, что это не азербайджанцы, тем не менее вбрасывает в сознание российских масс такую вот мысль, что один из террористов азербайджанец. Он делает это для того, чтобы увеличить азербайджаноненавистнические настроения в Москве. Зачем это ему нужно? Мы знаем, кто он такой. На кого работает. Я считаю, что он должен выйти в эфир, сказать, что он ошибся, и обязательно извиниться", - подчеркнул журналист.

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