Фуад Гусейналиев: Выполнение договоренностей исключило бы необходимость в антитеррористических мероприятиях

Азербайджан начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера.

Начатые Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера направлены на восстановление конституционного строя страны.

Как передает Report , об этом заявил в эфире телеканала CBC директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Армения рассчитывает, что всякий раз может уйти от взятых на себя обязательствах и не выполнять их. После Отечественной войны 2020 года первым признаком того, что она верна своему слову был бы полный вывод армянских вооруженных формирований из Карабахского региона. Но они продолжали оставаться там, и проводимые сейчас антитеррористические мероприятия направленны на уничтожение их остатков. Если бы своевременно были выполнены условия Трехстороннего соглашения, то не было бы необходимости в нынешних мероприятиях. Чаша терпения Азербайджана уже переполнена, теракт, совершенный на дороге сегодня утром, в результате которого погибли несколько наших доблестных сотрудников полиции, а также гражданские лица, и стал последней каплей", - заявил Фуад Гусейналиев.

Поэтому, отметил он, вина за происходящее ложится на те сепаратистские силы, которые сегодня держат в заложниках армянское населения Карабахского региона Азербайджана.

Другой гость передачи, главный редактор информационного портала Media.Az Джамиля Алекперова отметила, что заявление армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Армения не втянута в "военный конфликт в Карабахе", еще раз говорит о признании им территориальной целостности Азербайджана.

В то же время поведение армянской стороны нерационально, отметила она. "Мы наблюдаем за этим на протяжении 30 лет, а затем три года после подписания Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Они привыкли говорить одно, а делать другое", - добавила Дж Алекперова.