Фуад Гусейналиев о заявлениях Пашиняна и новых хозяевах Армении

Саммит за демократию, организованный президентом США Джо Байденом сегодня завершит свою работу. Накануне со своей провокационной речью уже успел выступить премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он озвучил новую порцию лжи в адрес нашей страны, выдав прошл

Саммит за демократию, организованный президентом США Джо Байденом сегодня завершит свою работу. Накануне со своей провокационной речью уже успел выступить премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он озвучил новую порцию лжи в адрес нашей страны, выдав прошлогоднюю сентябрьскую провокацию Армении за "вторжение Азербайджана".

Об этом говорится в аналитическом сюжете телеканала CBC, гостем которого стал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

По его словам, в настоящее время руководство Армении активно занято поиском новых хозяев на Западе.

"Причем они ищут их буквально везде. Это может быть Франция, США или любая другая страна, которая поддержит их иллюзии и непонятные притязания. В целом приглашение Пашиняна на Саммит за демократию уже ставит под вопрос демократичность данного мероприятия. Относительно недавно мониторинговая группа обнародовала отчет о ситуации, связанной с демократией в Армении. И мы видели сколько там нарушений произошло после того, как к власти пришел Пашинян… Но ему все прощается на Западе, чтобы он не сделал. Поэтому не надо серьезно относиться к заявлениям, которые озвучил Пашинян", - подчеркнул Ф.Гусейналиев.

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