Facebook собирается активнее сотрудничать с журналистами

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня Facebook запустила проект Facebook Journalism Project, который предусматривает более тесное сотрудничество соцсети с журналистами и издателями.

По сообщениям Report, об этом говорится в заявлении компании.

«Мы будем сотрудничать с новостными организациями для разработки продуктов, учиться быть лучшими партнерами журналистам и работать с издателями, чтобы понять, как мы можем дать людям знания, которые нужны им, чтобы быть информированными читателями в цифровую эпоху»,— говорится в заявлении компании. Среди заявленных направлений проекта — совместная разработка новостных продуктов, тренинги и инструменты для журналистов, а также для всех пользователей.

Запуск проекта — часть борьбы Facebook с фальшивыми новостями.