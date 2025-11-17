Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Euronews привлечет больше азербайджанских журналистов к работе в бакинском офисе

    Медиа
    • 17 ноября, 2025
    • 21:27
    Euronews намерен расширять участие азербайджанских журналистов в работе бакинского офиса.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Euronews Педро Варгас Давид на церемонии открытия офиса Euronews в Баку.

    По его словам, редакция бакинского офиса будет состоять из 15 сотрудников, половина штата уже набрана.

    "Мы продолжим привлекать журналистов из-за рубежа, однако наша долгосрочная цель - постепенно расширять участие местных кадров. Мы хотим видеть больше азербайджанских журналистов как в этом офисе, так и в структуре Euronews в целом", - отметил он.

    Варгас Давид подчеркнул, что компания уже реализует подобную модель в других странах региона - Узбекистане, Казахстане и Катаре, где местные журналисты активно интегрируются в международную сеть медиахолдинга.

    "Euronews" Bakı ofisinə daha çox azərbaycanlı jurnalisti işə cəlb edəcək

