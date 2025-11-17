Euronews привлечет больше азербайджанских журналистов к работе в бакинском офисе
- 17 ноября, 2025
- 21:27
Euronews намерен расширять участие азербайджанских журналистов в работе бакинского офиса.
Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Euronews Педро Варгас Давид на церемонии открытия офиса Euronews в Баку.
По его словам, редакция бакинского офиса будет состоять из 15 сотрудников, половина штата уже набрана.
"Мы продолжим привлекать журналистов из-за рубежа, однако наша долгосрочная цель - постепенно расширять участие местных кадров. Мы хотим видеть больше азербайджанских журналистов как в этом офисе, так и в структуре Euronews в целом", - отметил он.
Варгас Давид подчеркнул, что компания уже реализует подобную модель в других странах региона - Узбекистане, Казахстане и Катаре, где местные журналисты активно интегрируются в международную сеть медиахолдинга.