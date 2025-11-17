"Euronews" Bakı ofisinə daha çox azərbaycanlı jurnalisti işə cəlb edəcək
- 17 noyabr, 2025
- 21:37
"Euronews" Bakı ofisinin fəaliyyətində azərbaycanlı jurnalistlərin iştirakını genişləndirməyi planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bunu "Euronews"un İdarə Heyətinin sədri Pedro Vargas David Bakıda ofisin açılış mərasimində jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Bakı ofisinin redaksiyası 15 əməkdaşdan ibarət olacaq və ştatın yarısı artıq formalaşdırılıb.
"Biz xaricdən jurnalistləri cəlb etməyə davam edəcəyik, lakin uzunmüddətli hədəfimiz yerli kadrların iştirakını tədricən genişləndirməkdir. Biz daha çox azərbaycanlı jurnalisti həm bu ofisdə, həm də ümumilikdə "Euronews"un strukturunda görmək istəyirik", – deyə o vurğulayıb.
Vargas David əlavə edib ki, şirkət artıq regionun digər ölkələrində – Özbəkistan, Qazaxıstan və Qətərdə oxşar modeli həyata keçirir və yerli jurnalistlər media holdinqin beynəlxalq şəbəkəsinə fəal şəkildə inteqrasiya olunurlar.