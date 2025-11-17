İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Euronews" Bakı ofisinə daha çox azərbaycanlı jurnalisti işə cəlb edəcək

    Media
    • 17 noyabr, 2025
    • 21:37
    Euronews Bakı ofisinə daha çox azərbaycanlı jurnalisti işə cəlb edəcək

    "Euronews" Bakı ofisinin fəaliyyətində azərbaycanlı jurnalistlərin iştirakını genişləndirməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Euronews"un İdarə Heyətinin sədri Pedro Vargas David Bakıda ofisin açılış mərasimində jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Bakı ofisinin redaksiyası 15 əməkdaşdan ibarət olacaq və ştatın yarısı artıq formalaşdırılıb.

    "Biz xaricdən jurnalistləri cəlb etməyə davam edəcəyik, lakin uzunmüddətli hədəfimiz yerli kadrların iştirakını tədricən genişləndirməkdir. Biz daha çox azərbaycanlı jurnalisti həm bu ofisdə, həm də ümumilikdə "Euronews"un strukturunda görmək istəyirik", – deyə o vurğulayıb.

    Vargas David əlavə edib ki, şirkət artıq regionun digər ölkələrində – Özbəkistan, Qazaxıstan və Qətərdə oxşar modeli həyata keçirir və yerli jurnalistlər media holdinqin beynəlxalq şəbəkəsinə fəal şəkildə inteqrasiya olunurlar.

    Bakı Euronews Pedro Vargas David jurnalistlər
    Euronews привлечет больше азербайджанских журналистов к работе в бакинском офисе

