Euronews подготовил репортаж о Глобальном медиафоруме в Шуше

Телеканал Euronews подготовил репортаж о Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Телеканал Euronews подготовил репортаж о Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Как сообщает Report , в материале отмечается, что в мероприятии приняли участие сотни делегатов, включая экспертов, предпринимателей и представителей СМИ.

Подчеркивается, что форум открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Участники дискуссии обсудили дезинформацию, безопасность журналистов, различия между традиционными и новыми медиа и влияние ИИ на журналистику", - сообщает Euronews.

Напомним, что Шушинский глобальный медиафорум проходил с 21 по 23 июля. В мероприятии приняли участие делегаты из 49 стран мира, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

В рамках форума прошли сессии "Будущее медиа: новые инструменты и роль медиа в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху", "Инвестиционные и потребительские тренды в медиа", "Вопросы безопасности", а также состоялись интерактивные дискуссии между участниками и спикерами. В рамках Глобального форума также были проведены некоторые "сайд-ивенты" (параллельные мероприятия), выставки и тренинги.