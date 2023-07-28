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Euronews подготовил репортаж о Глобальном медиафоруме в Шуше

Euronews подготовил репортаж о Глобальном медиафоруме в Шуше Телеканал Euronews подготовил репортаж о Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
Медиа
28 июля 2023 г. 22:49
Euronews подготовил репортаж о Глобальном медиафоруме в Шуше

Телеканал Euronews подготовил репортаж о Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Как сообщает Report, в материале отмечается, что в мероприятии приняли участие сотни делегатов, включая экспертов, предпринимателей и представителей СМИ.

Подчеркивается, что форум открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Участники дискуссии обсудили дезинформацию, безопасность журналистов, различия между традиционными и новыми медиа и влияние ИИ на журналистику", - сообщает Euronews.

Напомним, что Шушинский глобальный медиафорум проходил с 21 по 23 июля. В мероприятии приняли участие делегаты из 49 стран мира, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

В рамках форума прошли сессии "Будущее медиа: новые инструменты и роль медиа в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху", "Инвестиционные и потребительские тренды в медиа", "Вопросы безопасности", а также состоялись интерактивные дискуссии между участниками и спикерами. В рамках Глобального форума также были проведены некоторые "сайд-ивенты" (параллельные мероприятия), выставки и тренинги.

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