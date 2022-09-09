Эксперт: Азербайджан - одна из самых демократических стран в вопросе свободы слова

Азербайджан можно считать одной из самых демократических стран среди прикаспийских государств в сфере свободы слова и прессы.

Азербайджан можно считать одной из самых демократических стран среди прикаспийских государств в сфере свободы слова и прессы.

Как передает корреспондент Report, участвующий на Каспийском медиафоруме "Деловая журналистика и бизнес-коммуникации" в Астрахани, об этом дипломат, специалист по проблемам СНГ и прикаспийского региона, журналист и правозащитник Камилжан Каландаров заявил на форуме.

В целом, он высоко оценил развитие журналистики в Азербайджане, подчеркнув, что в стране действует более 3 500 изданий.

Отмечая проблемы в сфере журналистики по всему миру, Каландаров добавил, что особые проблемы наблюдаются именно в сфере деловой журналистики. По его словам, именно эта сфера очень востребована и требует не просто передачи информации, а верного анализа, на основании которого возможно принятие решения со стороны правительства.

В свою очередь политолог, заместитель председателя русской общины в Азербайджане Анастасия Лаврина отметила, что, несмотря на очень тесное сотрудничество прикаспийских государств в различных сферах - политической, экономической, культурной и других, плохо налажены связи в сфере деловой коммуникации между представителями СМИ в сфере деловой журналистики.

По ее словам, необходимо акцентировать внимание и создать площадку для обмена информации в сфере деловой журналистики прикаспийских государств. Так, сейчас это особенно актуально, потому что политическая ситуация в прикаспийском регионе изменяется. Лаврина напомнила, что карабахский конфликт решен и в связи с этом открываются новые возможности. В свою очередь идет работа над открытием Зангезурского коридора, который выгоден для всех государств. "Поэтому создание такой площадки и налаживание отношений обеспечит выход к экспертам всех стран", отметила она.

По словам телеведущей канала "Хазар" Айтен Сафаровой, для журналиста важно запомниться, "врезаться в память".

На форуме также выступили заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, основатель национального протокола InterProtocol Надежда Серякова и другие.