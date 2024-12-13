Доктор Комаровский - гость нового выпуска "Поговорим?"

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем подкаста стал известный украинский врач-педиатр, кандидат медицинских наук, писатель, телеведущий Евгений Комаровский, более известный как Доктор Комаровский.

Участники беседы обсудили причины пассивного участия мужчин в жизни детей, нужно ли заставлять ребенка есть, важность вакцинации, роста числа детей с СДВГ и многие другие актуальные вопросы воспитания и здоровья подрастающего поколения.

Доктор Комаровский рассказал об основных принципах гармоничных отношений между детьми и родителями. Он также пояснил, находимся ли мы на пороге катастрофы в этих отношениях.

Кроме этого, в ходе интервью журналист и его гость затронули и другие темы, в том числе причины распространения шарлатанства в медицинской сфере, в какой стране сегодня имеется лучшая система здравоохранения.

Значительная часть беседы была посвящена теме войны и детей. Комаровский рассказал, как сейчас живет Украина и каким образом можно помочь украинским детям.

В завершение врач-педиатр подчеркнул, что ему очень понравилось в Баку, рассказал о своем любимом азербайджанском блюде.