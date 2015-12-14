​Доклад: В 2015 году в мире погибли 128 журналистов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В 2015 году в 31 стране мира погибли 128 журналистов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приведены в опубликованном сегодня в Женеве докладе организации Press Emblem Campaign.

В исследовании подчеркивается, что самым опасным регионом для работы прессы остается Ближний Восток, где в 2015 году погибли 38 журналистов. За ним следуют Латинская Америка (31), Африка (18) и Европа (13).

С 2006 года, когда Press Emblem Campaign начала вести свою статистику, в мире было убито 1177 сотрудников прессы, т.е. в среднем 118 человек в год. При этом за минувшие четыре года средние показатели выросли до 134 человек в год, отмечается в докладе. "За последние пять лет в одной только Сирии было убито 86 журналистов, - говорится в исследовании. - За Сирией следует Пакистан - 55 убитых, а далее Ирак и Мексика, где погибло по 46 журналистов".

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН.