Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

D-8 - это не просто организация экономического сотрудничества, это платформа, которая объединяет страны-участницы ради защиты их интересов и общих ценностей.

Как передает Report, об этом генеральный директор/исполнительный секретарь Нигерийского Совета прессы доктор Дили Эзуга заявил в ходе выступления на Медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

"Наше сотрудничество в области СМИ и информации имеет решающее значение для построения стабильных обществ, информированных граждан и устойчивой экономики. Нигерия подтверждает свою приверженность диалогу, сотрудничеству и региональной сплоченности. Объединив усилия и эффективно используя собственные медиаресурсы, мы сможем укрепить общественное доверие, повысить региональную стабильность и ускорить развитие наших стран", - сказал он.