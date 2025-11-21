Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

    Медиа
    • 21 ноября, 2025
    • 11:48
    D-8 - это не просто организация экономического сотрудничества, это платформа, которая объединяет страны-участницы ради защиты их интересов и общих ценностей.

    Как передает Report, об этом генеральный директор/исполнительный секретарь Нигерийского Совета прессы доктор Дили Эзуга заявил в ходе выступления на Медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    "Наше сотрудничество в области СМИ и информации имеет решающее значение для построения стабильных обществ, информированных граждан и устойчивой экономики. Нигерия подтверждает свою приверженность диалогу, сотрудничеству и региональной сплоченности. Объединив усилия и эффективно используя собственные медиаресурсы, мы сможем укрепить общественное доверие, повысить региональную стабильность и ускорить развитие наших стран", - сказал он.

