Bloomberg отключит Россию от своих терминалов

Bloomberg с 3 апреля отключит Россию от терминалов.

Bloomberg с 3 апреля отключит Россию от терминалов.

Как передает Report, об этом сообщил РБК бывший сотрудник компании.

Источник на финансовом рынке подтвердил РБК, что Bloomberg уведомил пользователей об отключении терминала. Он уточнил, что сделано это было устно и, как это будет оформлено юридически, пока непонятно.

Еще один источник на финансовом рынке подтвердил звонок от Bloomberg с информацией об отключении терминала. По его словам, официально о решении будет объявлено сегодня, 28 марта, в 21:00 по московскому времени.



Доступ к терминалам будет отключен для ряда российских банков, которые попали под западные санкции, сообщили источники Frank Media.



По данным издания, профессиональные участники, не попавшие под ограничения, пока не получали уведомления о прекращении работы терминалов Bloomberg в России. При этом, как отметил один из его собеседников, новые терминалы Bloomberg пока не оформляет, также как и не отвечает на вопросы о том, что будет с действующими аккаунтами.

