BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

Центр медиамастерства D-8 может стать площадкой для углубления медийного взаимодействия между странами-участницами.

Как передает Report, об этом заявила генеральный директор Национального новостного агентства Малайзии (BERNAMA) Нур-уль Афида Камалудин на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

Она отметила, что страны D-8 объединяют общие цели - экономическое развитие, культурный обмен и устойчивый рост: "Используя наши медийные ресурсы, мы можем укреплять сотрудничество в различных секторах, таких как торговля, туризм, технологии и образование".

Камалудин подчеркнула, что в этом контексте Малайзия тепло приветствует предложение о создании Центра медиамастерства D-8. Этот центр, по ее словам, сможет стать площадкой для углубления медийного взаимодействия между странами-участницами, усиления их коллективного голоса и обмена контентом, отражающим ценности и возможности государств D-8.

"Пусть этот центр станет пространством для инноваций, обучения и трансграничного партнерства. Он может способствовать развитию сотрудничества в таких областях, как фактчекинг, этическая и цифровая журналистика, а также сторителлинг (многократное рассказывание историй), что является ключевым инструментом для формирования информированного и устойчивого информационного пространства", - заключила глава BERNAMA.