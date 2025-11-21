Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Медиа
    • 21 ноября, 2025
    • 11:42
    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Центр медиамастерства D-8 может стать площадкой для углубления медийного взаимодействия между странами-участницами.

    Как передает Report, об этом заявила генеральный директор Национального новостного агентства Малайзии (BERNAMA) Нур-уль Афида Камалудин на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    Она отметила, что страны D-8 объединяют общие цели - экономическое развитие, культурный обмен и устойчивый рост: "Используя наши медийные ресурсы, мы можем укреплять сотрудничество в различных секторах, таких как торговля, туризм, технологии и образование".

    Камалудин подчеркнула, что в этом контексте Малайзия тепло приветствует предложение о создании Центра медиамастерства D-8. Этот центр, по ее словам, сможет стать площадкой для углубления медийного взаимодействия между странами-участницами, усиления их коллективного голоса и обмена контентом, отражающим ценности и возможности государств D-8.

    "Пусть этот центр станет пространством для инноваций, обучения и трансграничного партнерства. Он может способствовать развитию сотрудничества в таких областях, как фактчекинг, этическая и цифровая журналистика, а также сторителлинг (многократное рассказывание историй), что является ключевым инструментом для формирования информированного и устойчивого информационного пространства", - заключила глава BERNAMA.

    Центр медиамастерства D-8 BERNAMA Малайзия

    Последние новости

    11:59

    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:57

    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Медиа
    11:53

    Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в Португалии

    Искусство
    11:48

    Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

    Медиа
    11:42

    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Медиа
    11:41

    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В регионе
    11:39

    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Внешняя политика
    11:32

    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    11:32

    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Внутренняя политика
    Лента новостей