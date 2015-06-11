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    BBC Sport посвятил статью I Европейским играм

    На сайте BBC опубликована обширная статья, посвященная I Европейским играм и участию в них британских спортсменов

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ На сайте BBC опубликована обширная  статья, посвященная I Европейским играм и участию в них  британских спортсменов. Как сообщает Report, в статье отмечается, что британская делегация на играх, которые пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня, станет самой крупной с Олимпиады в Пекине в 2008 году. В британскую делегацию входят 120 спортсменов, которые поборются за медали в 13 из 20 представленных видов спорта.

    В статье приводится информация о британских спортсменах, которые примут участие на играх, а также подробный график соревнований. 

    Первые Европейские игры пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня. Более 6000 спортсменов из всех стран Европы будут бороться за 253 комплекта наград.

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