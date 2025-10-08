Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Baku TV запустил новый телевизионный проект

    Медиа
    • 08 октября, 2025
    • 16:31
    Baku TV запустил новый телевизионный проект

    Baku TV запустил новый телевизионный проект "Оставайся в спорте".

    Как сообщает Report, проект служит развитию спорта в Азербайджане, поощрению здорового образа жизни среди молодежи и освещению успехов спортсменов национальных команд страны.

    В передаче будут представлены актуальные темы по различным видам спорта, соревнованиям, спортивной политике, а также эксклюзивные интервью с выдающимися спортсменами. Зрители смогут следить за актуальными новостями о местных и международных турнирах, деятельности федераций и развитии спортивной инфраструктуры.

    Гостем первого выпуска проекта стал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Министр рассказал об основных приоритетах спортивной политики в нашей стране, работе, направленной на повышение интереса к спорту у молодежи, и о предстоящих планах. Министр также затронул темы, касающиеся условий, создаваемых для спортсменов, их достижений на международной арене и важности привлечения нового поколения в эту сферу.

    Проект "Оставайся в спорте" направлен на продвижение профессионального и массового спорта, а также на формирование здорового образа жизни и социальной активности молодежи. Программа не только объединяет любителей спорта, но и несет миссию заинтересовать молодое поколение этой сферой, поддерживая и выявляя новые таланты.

    Сегодня Baku TV, известный своими просветительскими и общественно значимыми проектами, является одним из самых популярных телеканалов в Азербайджане. На данный момент в его эфире представлено более 20 передач различных жанров, которые транслируются ежедневно, еженедельно и ежемесячно.

