Бахрам Батыев: Работа редактора и корреспондента основана на взаимопонимании

ГОТОВАЯ С МЕДИА-ШКОЛЫ Заместитель главного редактора Caliber.az, журналист Бахрам Батыев во время встречи со студентами медиа-школы Report рассказал о взаимоотношениях сотрудников внутри редакции.

Заместитель главного редактора Caliber.az, журналист Бахрам Батыев во время встречи со студентами медиа-школы Report рассказал о взаимоотношениях сотрудников внутри редакции.

Как сообщает Report, Б.Батыев подчеркнул, что в журналистике ключевую роль играет взаимодействие между корреспондентом и редактором, называя их "одной цепочкой".

"Редактор является вашим первым читателем. Если он не удовлетворен вашим материалом, то имеет смысл поработать над своими ошибками. В процессе создания новостей требуется четкость и лаконичность.

При этом нужно ориентироваться на соцсети и определить направление новости. Если есть сомнения, не нужно публиковать это в прессе" – сказал он.

Замглавреда также отметил, что журналисту требуется всегда быть сосредоточенным и адаптироваться к условиям.

"Журналисту приходится работать в ненормированном графике, всегда быть активным, ведь именно "ноги кормят журналиста". Во время 44-дневной войны я был дома лишь несколько раз. Ночевал в редакции из-за непрерывного потока информации", — подчеркнул Батыев.

Бахрам Батыев родился в 1978 году в Баку. В 1999-2003 гг. учился на факультете журналистики Азербайджанского Международного Университета. Журналистскую деятельность начал в 2002 году в газете "Наш век". Был выпускающим редактором в Vesti.az, корреспондентом в 1news.az, редактором в Armiya.az. С 2021 года занимает должность заместителя главного редактора сайта Caliber.az.

В 2020 году награжден медалью "Терегги".