АЗЕРТАДЖ развивает связи с зарубежными информагентствами

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/Между Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) и Анатолийским агентством Турции, словенским Агентством печати (STA) были подписаны соглашения о сотрудничестве, а с румынским агентством AGERPRES – Меморандум о взаимопонимании.

На церемонии по случаю 95-летнего юбилея АЗЕРТАДЖ документы подписали генеральный директор Аслан Асланов, заведующий отделом международных связей Анатолийского агентства Эрджан Гёчер, генеральный директор STA Боян Веселинович и генеральный директор AGERPRES Ион Александру Гибои.

В соответствии с документами между АЗЕРТАДЖ и этими агентствами будет осуществляться обмен информацией, организовываться взаимные визиты сотрудников для использования приобретенного опыта.

Напомним, что 27 августа между АЗЕРТАДЖ и государственным информационным агентством Туркменистана (TDX) было подписано соглашение об обмене информацией.