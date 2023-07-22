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АЗЕРТАДЖ подписал договор с тремя зарубежными информационными агентствами

АЗЕРТАДЖ подписал договор с тремя зарубежными информационными агентствами 22 июля в рамках проходящего в Шуше Глобального медиафорума Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) подписало договоры о сотрудничестве с тремя зарубежными информационными агентствами – БТА (Болгария), PNA (Филиппины), ATA (Алб
Медиа
22 июля 2023 г. 14:50
АЗЕРТАДЖ подписал договор с тремя зарубежными информационными агентствами

22 июля в рамках проходящего в Шуше Глобального медиафорума Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) подписало договоры о сотрудничестве с тремя зарубежными информационными агентствами – БТА (Болгария), PNA (Филиппины), ATA (Албания).

Как передает Report, документы подписали председатель Правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев, генеральный директор АТА Валбона Жупа, генеральный директор БТА Кирил Вылчев, заместитель директора новостного и информационного бюро PNA Ли Анн Паттугалан.

Договоры предусматривают проведение ежедневного информационного обмена, организацию взаимных поездок сотрудников и оказание поддержки в подготовке совместных материалов.

Напомним, что первый документ о сотрудничестве АЗЕРТАДЖ и БТА был подписан в 2004 году, а с агентством АТА – в 2006 году. С Филиппинским информационным агентством PNA договор о сотрудничестве подписывается впервые.

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Версия на английском языке ФотоAZERTAC inks partnership agreement with Bulgaria’s BTA, Philippine’s PNA, Albania’s ATA agencies
Версия на азербайджанском языке ФотоAZƏRTAC ilə üç xarici informasiya agentliyi arasında əməkdaşlıq müqavilələri imzalanıb

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