АЗЕРТАДЖ подписал договор с тремя зарубежными информационными агентствами

22 июля в рамках проходящего в Шуше Глобального медиафорума Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) подписало договоры о сотрудничестве с тремя зарубежными информационными агентствами – БТА (Болгария), PNA (Филиппины), ATA (Алб

22 июля в рамках проходящего в Шуше Глобального медиафорума Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) подписало договоры о сотрудничестве с тремя зарубежными информационными агентствами – БТА (Болгария), PNA (Филиппины), ATA (Албания).

Как передает Report, документы подписали председатель Правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев, генеральный директор АТА Валбона Жупа, генеральный директор БТА Кирил Вылчев, заместитель директора новостного и информационного бюро PNA Ли Анн Паттугалан.

Договоры предусматривают проведение ежедневного информационного обмена, организацию взаимных поездок сотрудников и оказание поддержки в подготовке совместных материалов.

Напомним, что первый документ о сотрудничестве АЗЕРТАДЖ и БТА был подписан в 2004 году, а с агентством АТА – в 2006 году. С Филиппинским информационным агентством PNA договор о сотрудничестве подписывается впервые.