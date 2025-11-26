Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджанским журналистам вручены награды от EAPCA

    Медиа
    • 26 ноября, 2025
    • 16:17
    Азербайджанским журналистам вручены награды от EAPCA

    Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) вручил награды журналистам, отмеченным за их роль в информационной среде азербайджанских организаций, действующих в европейском и атлантическом пространстве. Церемония прошла в рамках празднования 150-летия Национальной прессы Азербайджана.

    Как сообщает Report, в церемонии вручения приняли участие официальные представители EAPCA, депутаты Милли Меджлиса и журналисты.

    Выступивший на мероприятии генеральный секретарь EAPCA Сахиль Гасымов рассказал участникам о деятельности организации.

    После выступлений состоялась церемония награждения.

    В рамках мероприятия журналистам были вручены "Почетная Медаль" и "Honorary Diploma" Совета. Было отмечено, что эта высокая награда присуждается за значительный вклад в развитие журналистики как внутри страны, так и на международной информационной платформе.

    Генеральному директору ООО "Информационное Агентство Report" Фуаду Гусейналиеву была вручена "Почетная Медаль".

    С полным списком награжденных "Honorary Diploma" можно ознакомиться здесь

    Фото
    EAPCA-nın təltif etdiyi Azərbaycan jurnalistlərinə mükafatlar təqdim olunub
    Фото
    EAPCA awards Azerbaijani journalists

