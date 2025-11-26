Азербайджанским журналистам вручены награды от EAPCA

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев (EAPCA) вручил награды журналистам, отмеченным за их роль в информационной среде азербайджанских организаций, действующих в европейском и атлантическом пространстве. Церемония прошла в рамках празднования 150-летия Национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, в церемонии вручения приняли участие официальные представители EAPCA, депутаты Милли Меджлиса и журналисты.

Выступивший на мероприятии генеральный секретарь EAPCA Сахиль Гасымов рассказал участникам о деятельности организации.

После выступлений состоялась церемония награждения.

В рамках мероприятия журналистам были вручены "Почетная Медаль" и "Honorary Diploma" Совета. Было отмечено, что эта высокая награда присуждается за значительный вклад в развитие журналистики как внутри страны, так и на международной информационной платформе.

Генеральному директору ООО "Информационное Агентство Report" Фуаду Гусейналиеву была вручена "Почетная Медаль".

С полным списком награжденных "Honorary Diploma" можно ознакомиться здесь