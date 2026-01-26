Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о Шеки

Помощник президента Азербайджана – руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в соцсети X документальным фильмом о Шеки, подготовленным телеканалом AnewZ.

Как сообщает Report, картина называется "Шеки: Место, где шебеке, история и ремесленное искусство сливаются в живое наследие Азербайджана".

В Шеки, окруженном величественными горами Большого Кавказа, гармонично сливаются искусство, математика, архитектура и природа, следует из видеоролика.

Фильм содержит кадры старой части города и дворца шекинских ханов, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году.