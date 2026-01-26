Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о Шеки

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 23:48
    Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о Шеки

    Помощник президента Азербайджана – руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в соцсети X документальным фильмом о Шеки, подготовленным телеканалом AnewZ.

    Как сообщает Report, картина называется "Шеки: Место, где шебеке, история и ремесленное искусство сливаются в живое наследие Азербайджана".

    В Шеки, окруженном величественными горами Большого Кавказа, гармонично сливаются искусство, математика, архитектура и природа, следует из видеоролика.

    Фильм содержит кадры старой части города и дворца шекинских ханов, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году.

    Хикмет Гаджиев Шеки документальный фильм
    Hikmət Hacıyev "AnewZ"un Şəki barədə hazırladığı filmi paylaşıb

    Последние новости

    00:02

    В Украине продлен режим военного положения

    Другие страны
    23:48

    Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о Шеки

    Внутренняя политика
    23:45

    Между Арагчи и главой МИД Шри-Ланки состоялся телефонный разговор

    В регионе
    23:40

    Трамп: Возвращение тел всех заложников позволит сосредоточиться на втором этапе сделки по Газе

    Другие страны
    23:29

    Зеленский обновил состав СНБО Украины

    Другие страны
    23:24

    При ударах ВС РФ по домам и школе в Харькове пострадали два человека

    Другие страны
    23:15

    В ЮАР из-за наводнений погибли 25 человек

    Другие страны
    23:02

    Белый дом назвал историческими переговоры между РФ, США и Украиной в ОАЭ

    Другие страны
    22:52

    Черногория еще на один шаг приблизилась к вступлению в ЕС

    Другие страны
    Лента новостей