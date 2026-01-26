Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о Шеки
- 26 января, 2026
- 23:48
Помощник президента Азербайджана – руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в соцсети X документальным фильмом о Шеки, подготовленным телеканалом AnewZ.
Как сообщает Report, картина называется "Шеки: Место, где шебеке, история и ремесленное искусство сливаются в живое наследие Азербайджана".
В Шеки, окруженном величественными горами Большого Кавказа, гармонично сливаются искусство, математика, архитектура и природа, следует из видеоролика.
Фильм содержит кадры старой части города и дворца шекинских ханов, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году.
Shaki: Where shebeke, history and craftsmanship weave Azerbaijan’s livin... https://t.co/ByB5dbGJTY via @YouTube— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) January 26, 2026