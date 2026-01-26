Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    • 26 января, 2026
    • 23:45
    Между Арагчи и главой МИД Шри-Ланки состоялся телефонный разговор

    Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и министром иностранных дел Шри-Ланки Виджитом Хератом.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, в ходе беседы были обсуждены последние протестные события, произошедшие в Иране. Аббас Арагчи выразил благодарность министру иностранных дел Шри-Ланки Виджиту Херату за то, что Коломбо не поддержало резолюцию по правам человека, направленную против Ирана.

    В свою очередь министр иностранных дел Шри-Ланки затронул вопрос модели поведения Соединенных Штатов в отношении независимых государств и подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, Шри-Ланка остается приверженной курсу на продолжение и укрепление отношений с Ираном.

    Стороны также договорились активизировать совместные усилия по укреплению двусторонних связей, продолжить и расширить сотрудничество в экономической и торговой сферах, а также проводить тесные консультации в рамках международных организаций.

    Шри-Ланка МИД Ирана США
